Sivas Kangal, çitaları kurtarıyor

Sivas’ın dünyaca ünlü Kangal köpeği Afrika’da nesli tükenmekte olan çitaları kurtarıyor ve bunu doğal olanı yaparak yani kedi ailesinden olan çitaları kovalayarak yapıyor.



Bulundukları yeri ölümüne korumakla ünlü Sivas Kangal çoban köpekleri Afrika’da çitaların çiftlik hayvanlarına saldırmasını önlemek amacıyla yetiştiriliyor.



Kangallar çitaları çiftlik hayvanlarına yaklaştırmayarak belki karınlarının doymasını engelliyor ama aynı zamanda hayvanları güvende olan çiftçilerin çitaların peşine düşmesini önlediği için de onlara iyilik yapmış oluyor.



İngiliz The Times gazetesinin konuyla ilgili haberine göre Namibya’da Çita Koruma Fonu 1994 yılından beri çiftçilere 300 Kangal dağıtmış ve uygulamanın başarılı olduğu görülünce Kenya’da da aynı yola başvurulmuş.



Kenya’daki Masai kabilesine ilk Kangal köpeğinin teslim edildiğini yazan gazete şimdi bu kabilenin yırtıcı hayvanların saldırıları nedeniyle kaybettikleri çiftlik hayvan sayısında dramatik bir düşüş beklendiğini yazdı.



Türkiye’de 6000 yıldır köylüleri ve çiftlik hayvanlarını kurtlardan koruyan Kangallar Namibya’da çitaların saldırısına uğrayan 275 çiftliğe dağıtılmış.



Namibya’da son 14 yıl içerisinde çiftçiler tarafında öldürülen çita sayısı çiftçi başına 19 çita azalmış.



Şimdi çitaların neslini tükenmekten kurtarmak amacıyla Kangalların Afrika’daki başka ülkelere de gönderilmesi planlanıyor.



