-SİVAS İTFAİYESİ'NİN SUYU BİTMEMİŞ SİVAS (A.A) - 04.08.2011 - Sivas Belediyesi, kentte önceki gün akşam saatlerinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangına müdahale eden itfaiye araçlarının suyunun bittiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2 Ağustosta Seyrantepe Mahallesi 18. Sokak'taki 4 katlı Beydağı Apartmanı'nda meydana gelen yangınla ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme zarureti doğduğu belirtildi. İtfaiye Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine saat 19.31'de hareket eden ekiplerin saat 19.38'de yangın yerine ulaştığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi: ''Apartmanın teras ve çatı katındaki yangına müdahale eden ekiplerimiz, 1 adet kılavuz pikap, 1 adet arazöz ve 1 adet 26 metrelik merdiveni bulunan arazözle, yeterli personelle yangın yerine ulaşarak ilk müdahale bulunmuştur. Araç ve ekiplerle olay yerine ulaşıldığında, teras ve çatı katında yoğun duman ve alevlerin yükseldiği ve yangının büyük olması nedeniyle İtfaiye Merkezi, Esentepe Şubesi ve Organize Sanayi Bölgesinde bulunan merdivenli ve diğer araçlar, personeli ile birlikte takviye olarak istenmiştir. Takviye olarak çağrılan ekipler, kısa süre içerisinde olay yerine geldiğinde, yangına müdahalede daha etkili olabilecek yerlerden, yangının konumuna göre binanın ön ve arka kısmına 2'şer adet olmak üzere toplam 4 merdivenli arazöz ve 5 adet arazöz olmak üzere toplam 9 arazöz aracı ve 24 personelle yangına müdahale edilmiştir. İtfaiye araçlarımızda bulunan suyun bitmesiyle ilgili basında yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır.'' Yangın söndürülürken çevrede toplanan mahalle sakinleri tarafından da yangına müdahalede bulunmak isteyenler olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Vatandaşlarımız tarafından yapılan müdahaleler hem emniyet mensuplarını güç durumda bırakmış hem de itfaiye ekiplerimizin çalışma koşullarını güçleştirmiştir. Yangına müdahale anında rüzgarın fazla olması nedeniyle teras ve çatıda izolasyon ile teras ters tavanlarında çam türü yanıcı kaplama malzemesi kullanılmış olması ve terasların mutfak kısımlarında kullanılan tüplerin patlaması nedeniyle yangın büyümüştür. İtfaiye ekiplerimiz, yangına canları pahasına üç koldan bina içerisinden müdahalede bulunmuştur. Yangın 1,5 saatte kontrol altına alınmış, saat 23.00'da tamamen söndürülmüştür. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelimiz, yangına müdahale edecek gerekli donanıma sahiptir.''