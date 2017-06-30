T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sivas Demokrasi Platformu'ndan 2 Temmuz çağrısı: Madımak için de adalet

"Bugün milyonların sokağa dökülerek adalet taleplerinde bulunmaları vicdanlarda 'Madımak için de adalet' dedirtmektedir"

30 Haziran 2017 17:23

Sivas Madımak Katliamı'nın 24'üncü yıl dönümü öncesinde açıklama yapan Sivas Demokrasi Platformu, 2 Temmuz günü barış, adalet ve kardeşlik talepleri ile eski Madımak Oteli önünde buluşacaklarını açıkladı.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Sivas Demokrasi Platformu adına konuşan Gülümser Altuntaş, "Tarihin kara sayfalarına 2 Temmuz Madımak Katliamı olarak geçerken ilimiz, ülkemiz ve insanlık için kırılma noktası olmuştur" dedi. Altuntaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da eski Madımak Oteli önünde olacaklarını belirterek şöyle dedi:

"Katliam zanlılarına zaman aşımı uygulandı"

"Bundan 24 yıl önce yani 1993'ün 2 Temmuz'unda barışı, kardeşliği, demokrasiye olan inançlarını bu topraklarda filizlendirmek için şiirleriyle tiyatroları ile türküleriyle barışa semah dönen gençleri ile Pir Sultan Abdal anma etkinliklerine katılan yazarlarımız, şairlerimiz, ozanlarımız, gencecik çocuklarımız tarihte eşine pek az rastlanabilecek bir vahşetle yakılarak katledildiler. Katliam zanlılarına zaman aşımı uygulamaları, Madımak'ın utanç müzesi olarak inşa edilmemesi vicdanları sızlatırken, bugün milyonların sokağa dökülerek adalet taleplerinde bulunmaları vicdanlarda 'Madımak için de adalet' dedirtmektedir."

ETİKETLER

MadımakOtelSivasYangın2 TemmuzAnmaÇağrı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24