Sivas Demokrasi Platformu'ndan 2 Temmuz çağrısı: Madımak için de adalet

Sivas Madımak Katliamı'nın 24'üncü yıl dönümü öncesinde açıklama yapan Sivas Demokrasi Platformu, 2 Temmuz günü barış, adalet ve kardeşlik talepleri ile eski Madımak Oteli önünde buluşacaklarını açıkladı.

Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda Sivas Demokrasi Platformu adına konuşan Gülümser Altuntaş, "Tarihin kara sayfalarına 2 Temmuz Madımak Katliamı olarak geçerken ilimiz, ülkemiz ve insanlık için kırılma noktası olmuştur" dedi. Altuntaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da eski Madımak Oteli önünde olacaklarını belirterek şöyle dedi:

"Katliam zanlılarına zaman aşımı uygulandı"

"Bundan 24 yıl önce yani 1993'ün 2 Temmuz'unda barışı, kardeşliği, demokrasiye olan inançlarını bu topraklarda filizlendirmek için şiirleriyle tiyatroları ile türküleriyle barışa semah dönen gençleri ile Pir Sultan Abdal anma etkinliklerine katılan yazarlarımız, şairlerimiz, ozanlarımız, gencecik çocuklarımız tarihte eşine pek az rastlanabilecek bir vahşetle yakılarak katledildiler. Katliam zanlılarına zaman aşımı uygulamaları, Madımak'ın utanç müzesi olarak inşa edilmemesi vicdanları sızlatırken, bugün milyonların sokağa dökülerek adalet taleplerinde bulunmaları vicdanlarda 'Madımak için de adalet' dedirtmektedir."