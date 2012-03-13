Sivas davasında zaman aşımı günü!

T24 - Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nin yakılması, ikisi eylemci, biri otel çalışanı 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davada mahkeme bugün zamanaşımı bakımından tarihi bir karar verecek.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ana davadan dosyası ayrılan 6 firari sanığın yargılanmasına devam edilecek. Mahkeme, savcının geçen duruşmada istediği 15 yıllık zamanaşımdan düşme talebini bugün görüşecek. Mahkeme, Sivas’ta yaşananları “insanlık suçu” olarak nitelendirmezse, dava zamanaşımından düşecek. Böylece, 19 yıllık dosya tamamen kapanacak. Mahkeme, davanın düşmemesi için 12 Eylül soruşturmasında olduğu gibi olayı insanlık suçu olarak değerlendirirse yargılama devam edecek.