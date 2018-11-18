Sivas Belediyespor-Zonguldak Kömürspor: 1-4

Hüsnü Ümit AVCI,(DHA)-

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Ufuk Uğurlu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (x), Murat (xx), Berkay (xx), Fatih (xx), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim Can (x) (Dk. 39 Güray x), Aykut Emre Yakut (xx), Serkan Yavuz (xx), Alpay (xx) (Dk.46 Emre x), Emrah (x) (Dk. 62 Gökhan x), Eren Görür (xx)

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Mustafa (xx)- Gencay (xx) (Dk. 77 Rıdvan x), Şevket (xx), Emre Kara (xxx), Kemal (xx), Okan (xx), Kamil (xx), Berkan (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa Tahir (xxx) (Dk. 71 Okan Eken x), İsmail (xx) (Dk. 65 Cömert x)

GOLLER: Dk. 42 Eren (Sivas Belediyespor), Dk.12 - Dk. 40 Emre Kara, Dk. 17- Dk. 61 Mustafa Tahir (Zonguldak Kömürspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Alpay, Eren, Aykut Emre (Sivas Belediyespor), Mustafa Tahir, Hüseyin (Zonguldak Kömürspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 13\'üncü haftasında sahasında Zonguldak Kömürspor\'u konuk etti. Ev sahibi takım rakibine 4-1 mağlup oldu.

12\'nci dakikada defansın arkasına atılan topu önüne alan Emre Kara, ceza sahasına kadar topu sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre, topu ağlara gönderdi: 0-1

17\'nci dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Mustafa Tahir, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2

35\'inci dakikada Sivas Belediyespor\'lu Serkan\'ın sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada Emrah\'ın kafayla kaleye gönderdiği top direkten döndü.

40\'ıncı dakikada Zonguldak Kömürspor\'un kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmadığı top Emre\'nin önünde kaldı. Emre\'nin yaptığı vuruş kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-3

42\'nci dakikada orta sahada topla buluşan Eren, çalımlarla ceza sahası içerisine kadar girdi. Eren\'in zor pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-3

61\'inci dakikada Hüseyin\'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Tahir, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4

(FOTOĞRAFLI)