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Spor

Sivas Belediyespor- Mersin İdmanyurdu 1-0 

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) STAT: Muhsin Yazıcıoğlu HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Serkan Gülçer (xx), Tamer Okuldaş (xx) SİVAS BELEDİYESPOR: Osman Şimşek (xx)- Fatih (xx), İlker (xx) (Dk

04 Mart 2018 19:03

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu
HAKEMLER: Semih Kurt (xx), Serkan Gülçer (xx), Tamer Okuldaş (xx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Osman Şimşek (xx)- Fatih (xx), İlker (xx) (Dk.78 Seyid Ahmet x), Abdullah (xx), Hüseyin (xx), Ali Aydın (xxx), Tunay (xx), Samet (xx), Ahmet Arı (xx), Sinan (x) (Dk.71 Hakan x), Niyazi Batuhan Salman (xx) (Dk.53 Eren x)
MERSİN İDMANYURDU: Yunus Emre (xx)- Kudbettin (xx), Bekir (xx) (Dk.69 Enes x), Mert Arabacı (xx), Batuhan (xx) (Dk.85 Abdurrahman), Emir (xx), Hüseyin (xx) Emre Güney Aras (xx), Doğukan (xx), Emre Can Dönmez (xx), Oğuz Can (xx) (Dk.83 Mustafa)
GOL: Dk.80 Ali Aydın (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Abdullah (Sivas Belediyespor), Mert, Batuhan, Enes (Mersin İdmanyurdu) 

TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor ligin 25\'inci hafta maçında, kendi evinde Mersin İdmanyurdu\'nu ağırladı. Karşılaşma Sivas Belediyespor\'un 1-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı. 
23\'üncü dakikada hızlı gelişen Mersin İdmanyurdu atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan\'ın vuruşunda top direkten döndü. 
80\'nci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında serbest vuruş kullanan Ali Aydın\'ın direk kaleye gönderdiği top kalecinin solundan ağlarla buluştu:1-0
Karşılaşma 1-0 Sivas Belediyespor’un üstünlüğüyle sona erdi.

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