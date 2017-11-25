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Spor

Sivas Belediyespor-Eyüpspor: 2-0

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA) STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi HAKEMLER: Emre Abar (xxx), Özcan Genel (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx) SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nuri Melih (xx), Uğur (xxx), Feyyaz (xx) (Dk

25 Kasım 2017 18:07

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)
STAT: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
HAKEMLER: Emre Abar (xxx), Özcan Genel (xxx), Mehmet Gökhan Ceylan (xxx)
SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan (xx)- Nuri Melih (xx), Uğur (xxx), Feyyaz (xx) (Dk. 90 Ali Aydın), Samet (xx), Seyid Ahmet (xxx), Hakan (xx), Ahmet Arı (xxx) (Dk. 62 Niyazi x), Hüseyin (xx), Tunay (xx), Sinan (xxx) (Dk. 88 Eren)
EYÜPSPOR: Burak (x)- Ahmet (xx), Vahit (x) (Dk.46 Mehmet x), Murat (xx), Naci (x), Gencay (x), Bilal (xx), Dede (x), İsmail (xx), Erhan (x) (Dk. 64 Erkan x), Kubilay (x)
GOLLER: Dk.15 Samet, Dk.41 Sinan (Sivas Belediyespor)
SARI KARTLAR: Feyyaz, Niyazi (Sivas Belediyespor), İsmail, Dede (Eyüpspor)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, ligin 13\'üncü haftasında sahasında Eyüpspor\'u 2-0 mağlup etti.
15\'inci dakikada sağ kanattan Sinan\'ın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Samet sol ayağıyla yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-0.
41\'inci dakikada Hüseyin\'in savunma arkasına attığı topta buluşan Sinan, ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-0. 
Mücadele ev sahibi Sivas Belediyespor\'un 2-0\'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

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