Sivas Belediyespor-Denizlispor: 3-2

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,(DHA)

STAT: Muhsin Yazıcıoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Celal Alpay (xx)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xx)- Serkan (x), Fatih (x), Ali Aydın (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 83 Mustafa), Berkay (xx), Ali Zorlu (x), Emre Öztürk (x) (Dk.70 Güray x), Mehmet Fatih Ayık (xx), Alpay (xx) (Dk.76 Eren x), Emrah (xx) (Dk.106 Ercüment x)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx)- Taha Can (x) (Dk.46 Alperen x), Gökhan (xx), Furkan (xx), Cenk (xx), Cihan (xx) (Dk. 72 Burak x), Tonia Tisdell (xx) (Dk.65 Recep Niyaz x), Mehmet (xx), Kibong Mbamba (xx) (Dk.106 Asım), Himmet (xx), Seddar (xx)

GOLLER: Dk. 4 Mehmet Fatih Ayık, Dk. 103 Emrah, Dk. 110 Güray (Sivas Belediyespor) - Dk. 57 Himmet, Dk. 119 Alperen (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emrah, Serkan, Alpay, Fatih, Mustafa, Osman (Sivas Belediyespor), Cenk (Denizlispor)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Sivas Belediyespor sahasında konuk ettiği Denizlispor\'u normal süresi 1-1 biten maçın uzatma bölümünde 3-2 yenerek kupada bir üst tura yükseldi.

4\'üncü dakikada Sivas Belediyespor\'un ceza sahası sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Alpay\'ın ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Mehmet Fatih Ayık kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

57\'nci dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında orta sahadan atılan ara pasına iyi hareketlenen Himmet topu sürerek ceza sahası içerisine kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Himmet düzgün bir vuruşla maçta eşitliği sağlayan golü attı. 1-1

90\'uncu dakikada sağ kanattan Serkan\'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu kontrol eden Eren kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşu üstten auta gitti.

Mücadelenin normal süresi 1-1\'lik beraberlikle sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

103\'üncü dakikada orta sahada Mehmet Fatih topu ters kanatta koşan Emrah\'a gönderdi. Emrah topu sürerek ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah, kalecinin solundan topu ağlara gönderdi. 2-1

110\'uncu dakikada hızlı gelişen Sivas Belediyespor atağında orta sahadan atılan topla hareketlenen Eren, ceza sahası sol çaprazına kadar inerek topu müsait pozisyondaki Güray\'a gönderdi. Güray boş kaleye topu gönderdi. 3-1

119\'uncu dakikada sağ kanattan Gökhan\'ın ceza sahasına yaptığı ortada iyi yükselen Alperen kafa vuruşuyla farkı bire indiren golü attı. 3-2

Karşılaşma 3-2 sona erdi. Sivas Belediyespor bir üst tura yükseldi.

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