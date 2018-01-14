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Sivas Belediyesi'nin kar çağrısına Erzurum Belediyesi'nden yanıt: Biz hazırız...

""Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu"

14 Ocak 2018 23:27

Sivas Belediyesi'nin kar yağmaması nedeniyle sosyal medyada Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketleyerek yaptığı "Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" çağrısına cevap geldi

Son yılların en kurak kışını yaşayan ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sivas'ta karın bir türlü yağmaması nedeniyle Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne esprili bir çağrıda bulundu. 

Habertürk'ün aktardığına göre, Sivas Belediyesi tarafından sosyal medya üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni etiketlenerek yapılan paylaşımda,"Hani kar Erzurum'da doğmuş Sivas'ta ikamet ediyordu. Komşu duy sesimizi biz hazırız yollayın artık kışı" mesajı paylaşıldı.

Sivas Belediyesi'nden yapılan bu esprili çağrıya Erzurum Büyükşehir Belediyesi esprili bir şekilde cevap geldi. İki ilde de sembol olan Çifte Minareli medreselerin fotoğrafının yer aldığı paylaşımda,"Minareleri çifte yapılan komşum, sınırları sırt sırta verip, kongreleriyle düşmana kafa tutan komşum. Bizim için nimettir kar, Dadaş Yiğido'yu darda koymaz, katmerin tadını çıkar. Bekle yağışa tam üç gün var. 3 güne gelmezse göndeririz sana bir kaç kamyon" cevabı verildi.

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