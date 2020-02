Sivas Barosu: 'Türkiye' ibaresinin çıkarılmasından vazgeçilsin

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Baro Başkanı Hakan Bahadır, Türkiye Barolar Birliği\'nin her zaman milli duruş sergilediğini belirterek, \'Türkiye\' ibaresinin çıkarılması ve yeni düzenleme düşüncesinden vazgeçilmesini beklediklerini söyledi.

Sivas Baro Başkanlığı Sosyal Tesisleri Konferans Salonu\'nda düzenlenen basın toplantısına Sivas Baro Başkanı Hakan Bahadır\'ın yanı sıra baro yönetimi ve kayıtlı çok sayıda avukat katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Hakan Bahadır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Türkiye Barolar Birliğinden \'Türkiye \' ibaresinin çıkarılması için Bakanlar Kurulu\'nu göreve çağırmasını değerlendirdi. Yapılacak uygulamanın yargıya zarar vereceğini söyleyen Bahadır, şöyle konuştu:

\"Türkiye Barolar Birliği her zaman milli duruş sergilemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı\'na yaptığımız ziyarette, seçilmiş hükümetin yanında olduğumuzu ve darbelere karşı olduğumuzu bildirmiştik. Yine Afrin harekâtının uluslararası hukuka uygun olduğunu ve harekâta destek verdiğimizi açıklamıştık. Yargı; \'iddia, yargılama ve savunma\' olmak üzere üç unsurdan oluşur. Bu unsurlardan herhangi birinin zedelenmesi durumunda adaleti tesis etmek mümkün olmaz. Yapılması planlanan düzenleme ile savunma, dolayısıyla yargı telafisi imkansız zararlara uğrayacaktır. Her isteyenin ayrı bir baro kurmasının önünün açılması, cemaat, tarikat, siyasi parti barolarının, hatta etnik kökene dayanan baroların açılmasına sebebiyet verecektir. Bu durum tam da terör örgütlerinin istediği bir durumdur. Sonuç olarak; yapılması planlanan değişiklikten, savunmaya vereceği bahsi geçen zararlar düşünülerek vazgeçileceğini umuyor ve bekliyoruz.\"



