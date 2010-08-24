Şivan Perwer'den referanduma uzaklardan 'evet'

T24 - Referandumu önemli bir adım olarak gören Şivan Perwer, "Kürt tarafının AK Parti'ye saldırması doğru değil" dedi.



Kürt müziğinin ünlü sanatçısı Şivan Perwer, "Kim özlemez ki vatanını! Artık ülkeme dönmek istiyorum" derken, referandumun Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

34 yıldır yurtdışında yaşayan Perwer, referandum sürecine ilişkin Sabah gazetesine özel açıklamalar yaptı. "Otuz yılı aşkın süredir gurbetteyim" diyen Perwer, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye dönmek istiyorum. Böyle bir karışık dönemde ben ne yapabilirim. Her anlamda yararlı olmak için hizmete hazırım. Ancak bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Ülkeme döndüğümde ben de kabul edilebileyim. Aksi halde beni de eritip bitirirler." "Referandum Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir adım" diyen Perwer, muhalefetin sert tutumunu da eleştirdi ve ekledi:

"Hizmete hazırım"

"Türkiye'de büyük bir değişim yaşanıyor. Toplum uzun yıllar bunun mücadelesini verdi. O kadar çok şey heba edildi ki. Artık değişim zamanı. Bu toplum yıllarca bunun mücadelesini vermedi mi? Biz sanatçılar da dahil ağır bedeller ödemedik mi? Düşünce özgürlüğü, demokrasi diyorsak yasal engeller de kalkmalı. Referandum gelecek için atılan bir adım. Sert muhalefetin, Kürt tarafların Hükümete saldırması doğru değil. Hükümet de daha ılımlı bir tutum ortaya koymalı. Bundan sonraki süreçte de hazırlanacak yeni paketler konusunda diyalog ve uzlaşıyı esas almalı." PKK'nın 20 Eylül'e kadar devam edecek olan eylemsizlik kararına da atıfta bulunan Perwer, "Bu kardeş kavgası bitmeli. İnsan yaşamından daha değerli hiçbir şey olamaz. Barışçıl bir tutum ortaya konmalı. Türkiye çok güzel ve büyük bir ülke. Türk'e de Kürde de yeter. İntikam duygusuyla bir yere varılmaz. Hepimiz kardeşiz. Yararlı olmak için hizmete hazırım" diye konuştu.



