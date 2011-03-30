Şivan Perver'in konserini bastılar!

T24- Hollanda'nın Den Haag kentinde Nevruz kutlamaları için sahne alan Şivan Perver'in konseri basıldı. PKK tarafından daha önce tehdit edilen Perver, "Çocuklarınıza sahip çıkın okutun. Bunlar gibi soytarı olup kendi halklarına saldırmasınlar" sözleriyle konseri basanlara tepki gösterdi.

Şivan Perver’i de hedef alan PKK’lılar Kürt sanatçının Hollanda konserini basmak istedi. İşte sanatçının onlara tepkisi İbrahim Tatlıses gibi Şivan Perver’i de hedef alan PKK’lılar Kürt sanatçının Hollanda konserini basmak istedi. Ancak sanatçının tepkisi sert oldu.

PKK yandaşları, Hollanda'nın Den Haag kentinde Kürt derneklerinin organize ettiği konseri bastı. Daha önce PKK tarafından tehdit edilen Şivan Perver, polis hoparlöründen PKK yandaşlarına, "Çocuklarınıza sahip çıkın okutun. Bunlar gibi soytarı olup kendi halklarına saldırmasınlar" sözleriyle tepki gösterdi.



'Ben itleri takmam'



Perver, "Ölüm tehditleri aldığına" ilişkin iddiaları doğruladı. Bazı çevrelerden tehdit aldığını belirten Perver, "Ben itleri takmam. Boşverelim. Benim maneviyatım ordulardan büyük. Böyle şeylerden korkmam" dedi.





Artık yeter ayıptır



PKK yandaşı yaklaşık 200 kişi, geçtiğimiz pazan günü Hollanda'danın Den Haag kentindeki Nevruz kutlamalarını bastı. Kürt sanatçı Perver'in konser vereceği etkinliği sabote etmek için içeriye girmek isteyen grup alınmayınca sahte bomba ihbarı ile şenlik havasına gölge düşürdü. Ancak Perver'i dinlemeye gelen yaklaşık 2 bin kişi dağılmayınca Hollanda polisi çareyi, Perver'i kalabalığa hitap etmek için çağırmakta buldu. Polis otosunun hoparlöründen vatandaşlara seslenen Perver, PKK'lılara sert tepki gösterdi. Olay çıkarmak isteyenleri 'soytarı' diyerek kınayan Perver, şunları söyledi: "Biz halaya duracaktık. Bunlar bizi bütün dünyaya rezil etti. Ayıptır, artık yeter günahtır. Bu tarz şeyleri bırakın. Ben halkımın dostuyum. Ben sizin işçiniz ve Şıvanınızım. Sizden bir ricam var. Çocuklarınıza sahip çıkın okutun. Bunlar gibi soytarı olup kendi halklarına saldırmasınlar. Bize terbiyeli bilgili akıllı çözüm üreten gençler lazım. Nevruzlarını gecelerini yıkan değil." Daha sonra 4 Kürtçe şarkısını hoparlörden okuyan Perver, kalabalığın dağılmasını sağladı.



Kanlı 1 Mayıs'ı hatırladım



Konseri organize eden kuruluşlardan Hollanda Komkar Başkanı Sidar Bingöl de PKK yandaşlarının geceyi sabote etmek istediğini anlattı.

Perver nezdinde Nevruz'un hedef alındığını aktaran Bingöl, "Bu saldırı dominant ve 'bana biat edeceksin' kültürünün eseridir. O gece bana kanlı 1 Mayıs olaylarını hatırlattı. Çünkü o günü yaşadım ve insanlar ezilerek can vermişti. Vatandaşlar bayram elbiselerini giyerek gelmişti. Biz yeni Dehak'lar için uğraşmıyoruz. Diktatörlerin çağı bitti. Şivan orada bu provokasyonu protesto etti ve 4 tane türkü söyleyerek gece 11'e kadar bekleyenlerin dağılmasını sağladı" dedi.