T24 - Radikal gazetesi yazarı Serdar Kuzuloğlu, AKP, CHP ve MHP'nin internet sitelerini mercek altına aldı. Kululoğlu, AKP'nin internet sitesinde detaylı bilgilerin olduğunu belirtirken, sitenin çok karmaşık olduğunu da söyledi. CHP'nin internet sitesi için sadeliğin ön planda olduğunu vurgulayan Kuzuloğlu, sitenin örnek alınması gereken bir tasarıma sahip olduğunu belirtti. MHP'nin internet sitesi içinse AKP'nin internet sitesi gibi biraz karmaşık olduğunu söylerken AKP ve CHP'nin sitelerine nazaran eksiklerinin olduğunu vurguladı.

Serdar Kuzuloğlu'nun Radikal gazetesinde "Sitesine bak partiyi tanı" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2011) yazısı şöyle:



Sitesine bak partiyi tanı

Gençler önemli, internet patlamış, sosyal medya almış yürümüş... Siyasetçilerimiz de elbette bunu farkında. Sorsak herkesin ağız dolusu lafı olan bu konuda, üç büyük partinin sitelerine bakıp fikir edinelim dedik.



AK Partİ

Tayyip Erdoğan’ın foto galerisi

www.akparti.org.tr

Dönemin anlam ve önemine uygun olarak Ak Parti’nin sitesi aday listeleriyle bizi karşılıyor. Adaylar özür, yaş, tahsil ve cinsiyete göre ayrılmış. Arkadaş bulma sitelerinden aşina olduğumuz bu gruplamada bir an için cinsiyet ve tahsile göre seçim yapacağız hissine kapılabiliyorsunuz. Neyse ki değil.

Ana sayfa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın foto galerisi olarak tasarlanmış. Ya da onlarca Erdoğan fotoğrafıyla karşılaşınca bana öyle geldi.

Alıcı gözle baktığımda sitenin Arapça, İngilizce ve Fransızca sürümünün de olduğunu fark ettim. Daha önce dikkatimi çekmemişti. Fakat ne hikmetse Arapça ve Fransızca bölümlerde sayfa teknik hataya kurban gitti. İngilizce bölümdeyse genel geçer bazı bilgilerden öte bir şey bulamadım. Türkçe kısmında sabrı ve zamanı olduğu takdirde Guatemala ya da Mars’tan gelen birisi Ak Parti hakkında Tayyip Erdoğan’dan bile fazla bilgiye sahip olabilir. Yani bilgilendirme konusunda ‘şurası eksik’ denebilecek bir şeye rastlayamadım.

Fakat sadece ana sayfada 130 tane tıklanacak başlık olunca kafa karışkılığı da kaçınılmaz oluyor. Bu doz sanıyorum ana sayfa için bir hayli fazla.



Sosyal ağ bağlantısı yok

Sosyal ağlara yönelik bağlantıların yokluğu da dikkat çeken bir diğer detay oldu. Ak Parti’nin ana sayfasından ne Erdoğan’ın resmi Twitter hesabına ne de Facebook sayfalarına ulaşmak mümkün. Gezindiğim alt sayfalarda da bulamadım.

Facebook’taki Ak Parti sayfaları da merkezin bu tavrı yüzünden pek sessiz, sakin ve güdük kalmış. Parti çalışmalarının konu başlıklarına göre tanıtıldığı Ak İcraatlar (akicraatlar.com) ve görsel arşivin yer aldığı Ak Kanal (akkanal.com) gibi harici mikro siteler bilgilendirme açısından gayet yeterli.



CHP

Ferah tasarım

www.chp.org.tr

Ak Parti’nin ardından CHP sitesine girdiğinizde hissettiğiniz şey ‘ferahlama’ oluyor. Daha sade ve derdini daha rahat anlatan bir tasarımın benimsendiği sitede 100 link saydım. Sayfanın üst sağ kısmında ‘Takıma Katılın’ başlığında bir kayıt formu doldurup parti çalışmalarında görev alabiliyorsunuz (denemedim). ‘Fikrinizi Söyleyin’ başlığındaysa görüşlerinizi paylaşabiliyorsunuz. Fakat bunun için üye olmanız gerekli. Üye olmak içinse TC Kimlik numaranıza kadar giden GBT tarzı bir sorgu-sualden geçiyorsunuz.

‘Kılıçdaroğlu’nu İzleyin’ başlığında Kemal Kılıçdaroğlu’nun kişisel Facebook ve Twitter hesabının bağlantıları bulunuyor. Ben bu yazıyı yazarken Kılıçdaroğlu’nun Facebook’ta 26 bin 343, Twitter’daysa 125 bin 141 takipçisi vardı.

Ana sayfada göze çarpan bir diğer başlık da ‘e-ödeme’. ‘Aile emekliliği için fon buradan mı toplanacak?’ diye düşünerek tıkladığımda gördüm ki meğer bağış ve aidat sayfasıymış. 25 bin liraya kadar bağışlarınızı buradan yapmanız mümkünmüş. Aklınızda bulunsun.

Sitede Kılıçdaroğlu dışında fotoğraflar görmek bir nebze rahatlatıcı. Ancak partinin tarihinde en çok ses getiren projelerinden ‘Aile Sigortası’ nedense sayfanın en dibinde kendine yer bulmuş. O da 35 sayfalık bir PDF dosyasına bağlı ve siteden okunacak tarzda bir şey asla değil. Beni en çok şaşırtan sol üst köşedeki ‘Seçim 2011’ başlığı oldu. Çünkü buradan karşınıza çıkan sayfa aslında bence sitenin ana sayfası olması gereken kısım. herkesicinchp.com (Neden .org değil de .com?) adresinden de ulaşabileceğiniz bu sayfa CHP’nin bütün seçim vaatleri, programı, adayları ve propaganda içeriğiyle kusursuz bir derleme.

seffafsayfa.org adresindeki bilgilendirme ve tartışma alanıysa bence mantığı ve pratikliği açısından bütün partilerin örnek almasını gerektiren türden.



MHP

Doksanlı yıllardan kalma

www.mhp.org.tr

Aklımıza matematik formülleriyle kazınan Milliyetçi Hareket Partisi’nin ana sayfası aynen Ak Parti’de olduğu gibi aday listesi ve ana sayfa seçeneğinden oluşan 90’lı yılları hatırlatan iki linkle açılıyor.

Ana sayfada bizi Devlet Bahçeli’nin sinirli yüz ifadelerinden oluşan birçok resim karşılıyor. Manşet diyebileceğimiz alanında Türkçe karakterler hatalı olduğu için anlaşılması biraz zahmet gerektiren haberlere rastlıyoruz.

78 link içeren sayfada Ak Parti ve CHP’ye göre bariz bir sadelik var. Bağlantılarda yer alan bilgilendirme dosyalarıysa bütün partilerde olduğu gibi basılmak üzere hazırlanan ve web’de hiçbir şey ifade etmeyen dokümanlardan ibaret.



YouTube kanalı

Aynen CHP’de olduğu gibi MHP’de bu dönem esas ön plana çıkarması gereken içeriği parti sitesine değil www.sesverturkiye.com.tr adresinden ulaşabileceğiniz bir dış siteye yerleştirmiş. Ancak buradaki etkileşim seçenekleri ve yöntemleri güncel web trendlerinden çok uzak.

Hem parti ana sayfasında hem seçim sitesinde yer alan sosyal ağ bağlantılarında Bahçeli’nin 42 bin 264 takipçiye sahip Twitter hesabına ve 7 bin 640 üyeli Facebook’taki (www.facebook.com/svturkiye) kampanya sayfasına ulaşmak mümkün. MHP’nin diğer iki rakibinden farklı bir Youtube kanalı da bulunuyor. Ancak burada da siteye ya da takipçilere özel bir içerik bulunmuyor.



Genel tavsiye

Siyasi partilerin Türkiye’deki internet kullanıcı sayısı ve ilgisi konusunda bilgi eksikliği olduğunu sanmıyorum. Fakat özellikle Facebook’u çok daha ciddiye almalarında fayda var. Zira milyonlarca kişinin başka hiçbir adrese girmeden vakit geçirdiği bu site geniş kitlelere ulaşmak için ana sitelerden çok daha fazla potansiyel ve araca sahip.



