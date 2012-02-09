-Siteler rastgele seçildi İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına giren savcı Mehmet Ali Pekgüzel, çapraz sorgusu yapılan tutuksuz sanıklardan sivil memur Meryem Kurşun'un, bir dönem yöneticiliğini yaptığı ''irtica.org'' adlı sitede ''Ergenekon'' sanıklarının yazar olarak propaganda yaptıkları ''tepkimiz.net'' sitesinin link olarak gösterildiğini söyledi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı tarafından daha önce alınan ifadeleri okunan Meryem Kurşun, bazı düzeltmeler yaptı. Başkan Özese'nin, ''Siteye kendiniz yazı yazıyor muydunuz?'' sorusu üzerine Kurşun, ''Dursun Albay, özel günlerde anma ve kutlama yazısı yazmamızı istemişti. 8 Mart Kadınlar Günü, 10 Kasım, dini ve milli bayramlarda yazıyorduk. Dursun Albayın onayından sonra siteye ekleniyordu'' dedi. Tutuklu sanık sivil memur Bülent Sarıkahya'da bulunan bir belgede kendisi hakkında ''irtica uzmanı'' olarak not bulunmasının nedenini bilmediğini söyleyen Kurşun, böyle bir uzmanlığı olmadığını söyledi. Emniyet ifadesinde geçen ''kışkırtıcı yayın, ideoloji kokan'' gibi sözcüklerin kendisine ait olmadığını belirten Kurşun, şunları söyledi: ''Bunlar benim ifade tarzım değil. İfadeyi alan memurun yorumu olabilir. Ben bu kelimeleri hiç kullanmadım. Psikolojik çöküntüde olduğum için yanlış yazılanları fark etmedim. Savcılığa gittiğimde şok yaşıyordum. Felsefe öğretmeni olduğum okuldan alıp İstanbul'a getirdiler. Çocuklarımla vedalaşamadım. Savcılıkta 'terör örgütü üyesi' olmakla suçlandığımı duyunca büyük şok geçirdim. Ben 2 çocuk annesiyim.'' -Çapraz sorgu- Kurşun, savcı Mehmet Ali Pekgüzel'in sorusu üzerine, siteye ''irtica.org'' isimini Dursun Çiçek'in koyduğunu söyledi. Haftalık toplantıda ''fethullahgülengerçeği'' adlı sitenin yeniden güncelleneceğinin konuşulduğunu belirten Kurşun, bu toplantıya Dursun Çiçek, kısım amirleri ve sivil memurların katıldığını anlattı. Pekgüzel'in, Kurşun'un 2006'da yeni bir karar alınarak, bu sitenin adının ''irtica.org'' olarak değiştirilmesine karar verildiğini söylediğini belirterek, ''Sitenin isminin değişmesi, güncelleştirilmesi kararını kim verdi? Toplantıda mı kararlaştırıldı, yoksa yukarından emirle mi, bir andıçla mı geldi?'' diye sordu. Kurşun da, ''Biz yeni başlamışız. Acemiyiz, deneyimsisiz. Toplantıda 2 sitenin kurulacağı açıklandı. Dursun Albay, 'genel sayfa yapısı, taslak hazırlayın, inceleyelim' dedi'' şeklinde yanıt verdi. Pekgüzel, bu sitelerde yayınlanan ''Apronda namaz şovu'' gibi haberlerin AK Parti'nin kapatma davasında delil olarak kullanıldığını hatırlatarak, bunların siteye kim tarafından konulduğunu sordu. İletişim Daire Başkanlığından gelen basın özetlerinin üzerinde hangi siteye hangi haberin konulacağının yazıldığını söyleyen Kurşun, kendilerinin de buna göre haberleri siteye eklediklerini anlattı. Pekgüzel'in ''Sitedeki faydalı linkler ne şekilde belirleniyordu?'' sorusuna Kurşun, ''Kurumsal çizgiye yakın sitelerin rastgele seçilerek konulduğu'' cevabını verdi. -Faydalı linkteki yazılar Ergenekon sanıklarının- Pekgüzel'in, ''irtica.org'' sitesinde faydalı link olarak gösterilen ''tepkimiz.net'' sitesinde ''Ergenekon'' davalarında yargılanan Şener Eruygur, Tuncer Kılınç, Ergün Poyraz, Turan Çömez ve Muammer Karabulut gibi isimlerin yazılarının yer aldığını belirterek, sonradan bu sitenin 2008 yılında ''milligüc.net'' adını aldığını söyledi. Pekgüzel, ''Ergenekon sanıklarının yazar olarak propaganda yaptıkları site sizde faydalı link diye gösteriliyor. Bu sitede sivillerin yazıları var. Faydalı link olarak siz mi belirliyorsunuz?'' diye sorduğu Kurşun, bu siteyi hatırlamadığını belirterek, ''Linke ekle diye kimse bana talimat vermedi. Ne şekilde seçildi, konuldu, bilmiyorum. Kurumsal çizgiye yakın olan siteler rastgele seçilmiştir. Bilinçli, programlı seçilmiş değildir'' cevabını verdi. Pekgüzel'in Kurşun'un ifadesinde ''Sızmaların sorumlusu olarak sivil memurlar görülüyordu'' dediğini belirterek, ''Ne sızdı, ne vardı? Sizi mi sorumlu tuttular?'' sorusu üzerine Kurşun, internet sitelerinin gazetede haber olmasının bir sızma olduğunu dile getirdi. Kurşun, Pekgüzel'in sorusu üzerine de ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarının Taraf Gazetesi'nde yayınlanmasının ardından yaşananları şöyle anlattı: ''2. Destek Şubesi'ndeydim. Gazetede çıktığını duyunca internetten haberi okudum. Şube müdürüm Ziya İlker Göktaş'a 'Acaba olabilir mi?' diye sordum. O da, 'Siz ne diyorsunuz Meryem hanım?' dedi. Bir merak uyandı. Bilmediğim bir şeyler mi var diye düşünerek böyle konuştum.'' Duruşma, Kurşun'un çapraz sorgusuyla devam ediyor.