Site yöneticisi çocuklarının gözü önünde güvenlikçiye saldırdı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, bir sitenin yöneticisi T.Ç., iddiaya göre, vardiya yüzünden daha önce de şiddet uyguladığı özel güvenlik görevlisi M.Ö.\'yü, güvenlik kulübesinde önce yumrukladı ardından kafasına makasla vurdu. T.Ç.\'nin çocuklarının korkuyla izlediği olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polise şikayette bulunup, T.Ç. tarafından tehdit edildiği cep telefonu mesajlarını da gösteren M.Ö. için çağrılı koruma kararı tebliği çıkarıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak 9 Eylül 2017\'de işe başlayan M.Ö.\'ye, iddiaya göre, vardiya yüzünden tartıştığı yönetici T.Ç. birkaç kez şiddet uyguladı. M.Ö., site yöneticisinin tekrarlayan sözlü taciz ve darp olaylarının ardından işten ayrılmak istedi.

Geçen 16 Nisan\'da da M.Ö.\'nün nöbet tuttuğu kulübeye 2 çocuğuyla birlikte gelen yönetici T.Ç., güvenlikçi ile tartışmaya başladı. T.Ç. vardiya çizelgesini gösterip M.Ö.\'yü önce yumrukladı, sonra da elindeki makasla kafasına ve göğsüne defalarca vurup, tokat attı. Kulübeye girip çıkan kişilerin olaya müdahale etmediği ve T.Ç.\'nin çocuklarının korkuyla izlediği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik görevlisi M.Ö., son olayın ardından durumu şirket sahibine anlatıp, istifa etti.

ŞİRKETTE DE DARP ETTİ

M.Ö.\'nün anlattıklarını dinleyen özel güvenlik şirketi sahibi, site yöneticisi T.Ç.\'yi 27 Nisan\'da şirkete çağırdı. Bir arkadaşıyla birlikte şirketin bekleme salonunda oturan M.Ö., pencereden site yöneticisi T.Ç.\'nin geldiğini görünce onunla karşılaşmamak için dışarı çıkmak istedi. Ancak, şirket kapısında T.Ç. ile M.Ö. karşı karşıya geldi. T.Ç. burada da M.Ö.\'ye saldırdı. Arkadaşının araya girmesiyle yönetici T.Ç.\'nin elinden kurtulan M.Ö., merkez Yenişehir ilçesindeki polis merkezine gidip şikayette bulundu.

EMNİYET ÇAĞRILI KORUMA KARARI VERDİ

Polis merkezinde ifade veren M.Ö., T.Ç.\'nin kendisini tehdit de ettiğini ileri sürerek, cep telefonu mesajlarını gösterdi. Hastaneden darp raporu da alan M.Ö. için çağrılı koruma kararı tebliği çıkarıldı.



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