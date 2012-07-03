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Yaşam

Site sakinleri arasında otopark kavgası çıktı 5 kişi ağır yaralandı!

Olay saat 15.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi’nin Hurma Mahallesi 252 Sokak’ta bulunan Alperen Sitesi C Blok’ta meydana geldi

03 Temmuz 2012 21:44

Antalya’da bir sitede otopark nedeniyle apartman sakinleri ile sitenin altındaki kuaför dükkanı çalışanları arasında çıkan kavgada demir çubuklar, pompalı tüfek ve bıçaklar kullanıldı. Kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi’nin Hurma Mahallesi 252 Sokak’ta bulunan Alperen Sitesi C Blok’ta meydana geldi. Ceren ailesine ait 07 D 0890 plakalı otomobilin site bahçesinde uygun bir şekilde park edilmesini isteyen erkek kuaförü çalışanları, aile bireyleriyle tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce Ceren ailesi eve çıkarak demir çubuk ve bıçaklarla aşağıya indi.
 
Evden bıçaklar ve demir çubuklarla çıkan Ünal Ceren, Atakan Ceren, Furkan Ceren ile anneleri Şermin Ceren, kuaför dükkanına girerek çalışanlara saldırdı. Saldırıya işyerinde bulunan tek kırma av tüfeği ve bıçaklarla karşılık veren kuaför işletmecisi Levent Arınç ile oğulları Ersin ve Mustafa Arınç saldırganlarla kavgaya başladı.
 
İşyeri sahibi Levent Arınç’ın tüfekle ateş etmesi sonucu Atakan Ceren, kuaför Ersin Arınç ve o sırada dükkanda bulunan Salim Arslan ile Ceren ailesinden Ünal Ceren ile Furkan Ceren de kavga sırasında darp sonucu yaralandı.
 
Yaralılar çevre hastanelerde tedaviye alınırken kavganın ardından sitenin otoparkı ve kuaför dükkanı savaş alanına döndü. Olay yeri inceleme ekipleri, kavgada kullanılan bıçaklar, demir çubuklar ve tüfeğe incelemek üzere el koydu. Tüfekte ateş eden Levet Arınç olaydan sonra kaçarken, oğlu Mustafa Arınç gözaltına alındı.
 

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