-SİSTEM KARŞITLARI MADRİD'E ULAŞTI MADRİD (A.A) - 23.07.2011 - İspanya'da mevcut ekonomik, siyasi ve sosyal yönetimi protesto eden sistem karşıtları, ülkenin dört bir yanından başlattıkları yürüyüşleri tamamlayarak Madrid'e ulaştı. Protestolarını daha geniş kitlelere yaymak ve seslerinin duyulmasını sağlamak için 1 ay önce İspanya'nın 7 farklı yerinden yollara çıkan ve sayıları toplamda 500'ü bulan sistem karşıtları, bugün ulaştıkları Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda büyük bir kalabalıkla karşılandı. Aralarında 680 kilometrelik yol yürüyenlerin de olduğu sistem karşıtlarının Madrid'e gelmesiyle, geçtiğimiz 15 Mayıs'ta protestolarına ilk başladığı yer olan Sol Meydanı, yeniden gösterilerin merkezi haline geldi. Madrid'e yürüyerek gelenleri karşılamak için Sol Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde toplantılar düzenleyen sistem karşıtları, krize karşı çözüm önerilerini yineledi. Sol Meydanı'nda toplananlar ayrıca, benzer protestoların yapıldığı Yunanistan, Fransa, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerdeki meydanlarda toplanan diğer sistem karşıtları ile video konferans yaptı. Sistem karşıtları, protestolarını yarın bir kez daha Madrid sokaklarına taşıyarak, TSİ 19.30'da başlayacak bir yürüyüş organize edilecek.