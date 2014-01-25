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Sistem çöktü, sınır kapıları felç oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Avrupa'ya açılan sınır kapılarında giriş-çıkışlar durdu. Bu nedenle sınırda uzun kuyruklar oluştu

25 Ocak 2014 14:26


Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Pol-Net Bilişim Ağı Sistemi, sabaha karşı 4 sıralarında arıza yaptı.

Arıza nedeniyle, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluk yaşandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurtdışına çıkacak araçlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

Yunanistan'a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapıları ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da araç yoğunluğu oluştu.

Sınır kapıları önünde uzun süredir bekleyen vatandaşlar, zaman zaman korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Arızanın ne kadar devam edeceği konusunda bir bilgi olmadığını ifade eden Edirne Emniyet Müdürü Cemil Ceylan, giriş çıkışların sağlanması amacıyla hudut kapılarındaki polis memurların kayıtları manuel olarak tuttuklarını belirtti.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın da arızanın giderilmesi için uğraş verildiğini belirtti.

Yalçın, arıza nedeniyle oluşan yoğunluğu, arızanın sona ermesinin ardından kısa sürede gidereceklerini kaydetti.

Arıza nedeniyle giriş çıkış yapamayan İlknur Hacısalihoğlu ise Bulgaristan'a gitmek için sınır kapısına geldiğini ancak giriş çıkışların neden durduğu konusunda bilgisinin olmadığını söyledi.

 

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