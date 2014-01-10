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Ekonomi

İbrahim Turhan: Borsa İstanbul'un sistemi 'antika'

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan, yatırımcıların ne kadar mağdur olduğuyla ilgili olarak görüşmeler yapacağını söyledi

10 Ocak 2014 13:28

Borsa İstanbul Başkanı İbrahim Turhan canlı yayında, dün Borsa İstanbul'un neden arızalanarak 3.5 saat kapalı kaldığını açıkladı. Turhan, Borsa İstanbul ekranlarının 3 Aralık 1993'ten beri faaliyette olduğunu ve en son teknoloji iyileştirme yatırımının 1998'de yapıldığını ve bu yüzden "antika" kabul edilebilecek bir teknolojik sistemin mevcut olduğunu belirtti.

BloombergHT'de Piyasa Masası programının canlı yayınına katılan BIST Başkanı İbrahim Turhan, dün yaşanan teknik arıza dünyanın her borsasında meydana gelebilecek bir arıza olduğunu ama İstanbul Borsası'nın sisteminin "antika" olduğunu söyledi.

Turhan, Borsa İstanbul ekranlarının 3 Aralık 1993'ten beri faaliyette olduğunu ve en son teknoloji iyileştirme yatırımının 1998'de yapıldığını ve bu yüzden "antika" kabul edilebilecek bir teknolojik sistemin mevcut olduğunu belirtti. İbrahim Turhan, göreve başladığından beri Borsa İstanbul'un teknik altyapı sisteminin yenilenmesi konusunda uğraşıldığını açıkladı.

Başkan Turhan, şu anda bilişim teknoloji biriminde 143 kişinin çalıştığından insan kaynakları ile ilgili sayı sorununun olmadığını, kesintisiz hizmet verme oranının yüzde 99.7 olduğunu belirtti ve NASDAQ ile anlaşma yoluna gitmelerinin sebeplerinden birinin yüzde 99.9 kesintisiz işlem performansı olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar olan sorunlarla dünkü problem arasında farklar olduğunu açıklayan Turhan, sistemin yeniden başlatılmasıyla kotasyonlarda uyumsuzluk görüldüğünü ve işletim sistemiyle yazılım arasındaki uyumsuzluğun ardından sistemin durduğunu sözlerine ekledi. Şu anki bilgi kirliliğine değinen Turhan, muhtemel zararlar ile ilgili Yatırımcı Danışma Merkezi'ne başvurulması gerektiğini belirtti. Turhan son olarak, varant piyasasında muhtemel zararlarla ilgili ihracatçılarla da konuşacaklarını söyledi.

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