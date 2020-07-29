Sismik araştırma için görev bekleyen Oruç Reis açığa demirledi

Antalya açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'ndan çıkarak, açık denize demirledi.

Doğu Akdeniz'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı.

Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Doğu Akdeniz’in ‘bir barış denizine dönmesi için’ Türkiye’nin her çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtmiş, “Oruç Reis’in arama tarama yapması planlanan yer aslında Meis adasına 180 km uzakta" demişti.

Söylenenlerin aksine adaya çok yakın bir yerde arama olmayacağını belirten Kalın, "Buna rağmen cumhurbaşkanımız yapıcı olalım ve bir müddet bekletelim' dedi" diye konuşmuştu.