Şişme kadın bitti, robot sevgili geldi

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen erotik ürünler fuarında ‘Roxxxy’ adı verilen kadın robot tanıtıldı.



Robotun tasarımcısı mühendis Douglas Hines, Roxxxy’nin gerçek insan boyutlarına sahip olduğunu, sentetik bir derisi ve bir kişiliği olduğunu, karşısındaki duyduğunu ve dinlediğini anlattı. Konuşabilen robotun kendisine dokunulduğunda hissettiğini, uyuduğunu da belirten Hines, 1.73 boyunda 54 kilo olan Roxxxy’nin beş farklı karakterde satışa sunulduğunu anlattı. Roxxxy’yi üreten şirketin yakında benzer özelliklere sahip bir erkek robot üretmeyi planladığı da açıklandı.



İlk kez bu özelliklere sahip bir robot üretildiğini söyleyen Hines, ‘şişme kadın devri’nin sonunun geleceğini iddia ederek herkesin bir ‘Roxxxy’si olabileceğini söylüyor. Truecompanion.com’dan sipariş edilebilen Roxxxy’nin çok uyumlu bir ‘kız arkadaş’ olduğunu anlatan Hines’ın bu robotu yaratma hikâyesi de ilginç. 11 Eylül 2001’de New York’taki Dünya Ticaret Merkezi’ne düzenlenen saldırıda çok sevdiği bir arkadaşını kaybeden Hines, o gün, onun karakter özelliklerini taşıyan bir robot üretmeye karar vermiş. Robotun fiyatı 7 binle 9 bin dolar arasında değişiyor.