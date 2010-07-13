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Yaşam

Şişme bar yaptılar!

İçecek ve bahçe malzemeleri gibi pek çok ürün satan internet sitesi Drinkstuff'da satılan şişme publar büyük ilgi görüyor.

13 Temmuz 2010 03:00

T24- İçecek ve bahçe malzemeleri gibi pek çok ürün satan internet sitesi Drinkstuff'da satılan şişme publar büyük ilgi görüyor.


Sitede satılan "Hogshead" adındaki 8 metre boyunda ve 4 metre enindeki en büyük model 41 bin dolara satılıyor. Kurulması 10 dakika alan ve bir evin arka bahçesine rahatlıkla kurulabilen Hogshead şişme pub içine aynı anda 50 kişi alabiliyor. Ziyaretçilere gerçek bir İngiliz hanında olduğunu hissettirmesi için şişme publarda sahte tuğla duvar, şömine, kiremit çatı ve iki baca bulunuyor.


Barrel, Kilderkin ve Firkin adındaki küçük modellerin fiyatı ise 6 bin 400 dolardan başlıyor

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