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Yaşam

Şişmansan arkadaşımsın!

Kadınlar arkadaşlarının kendisinden şişman olmasını istiyor, hatta arkadaşlarını buna göre seçmeye özen gösteriyor

04 Kasım 2009 02:00

İngiltere''de yapılan bir araştırmaya göre kadınlar arkadaşlarının kendisinden şişman olmasını istiyor, hatta arkadaşlarını buna göre seçmeye özen gösteriyor


Ayrıca kendisini daha iyi hissetmek için kilo alan yakın arkadaşlarına ‘Biraz kilo versen iyi olur’ tavsiyesinde bulunmuyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 12’si kendinden kilolu en az iki arkadaşı olduğunu söyledi. İngiltere Ulusal Obezite Forumu’nun araştırmasına göre kadınların yüzde 10’u da kilolu olduğunu düşündüğü arkadaşına bunu söylemiyor.

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