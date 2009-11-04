Şişmansan arkadaşımsın!

İngiltere''de
yapılan bir araştırmaya göre kadınlar arkadaşlarının kendisinden şişman
olmasını istiyor, hatta arkadaşlarını buna göre seçmeye özen gösteriyor
Ayrıca kendisini daha iyi hissetmek için kilo alan yakın arkadaşlarına
‘Biraz kilo versen iyi olur’ tavsiyesinde bulu
nmuyor. Araştırmaya
katılan kadınların yüzde 12’si kendinden kilolu en az iki arkadaşı
olduğunu söyledi. İngiltere Ulusal Obezite Forumu’nun araştırmasına
göre kadınların yüzde 10’u da kilolu olduğunu düşündüğü arkadaşına bunu
söylemiyor.