Şişmansan arkadaşımsın!

Ayrıca kendisini daha iyi hissetmek için kilo alan yakın arkadaşlarına ‘Biraz kilo versen iyi olur’ tavsiyesinde bulunmuyor. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 12’si kendinden kilolu en az iki arkadaşı olduğunu söyledi. İngiltere Ulusal Obezite Forumu’nun araştırmasına göre kadınların yüzde 10’u da kilolu olduğunu düşündüğü arkadaşına bunu söylemiyor.