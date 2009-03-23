Şişmanlık ömrü kısaltıyor

900 bine yakın kişinin incelendiği bir grup araştırma analizi, kapsamında yapılan araştırmaların analizi, şişmanlığın ortalama ömür süresini iki ila dört yıl kadar kısalttığını, aşırı şişmanlık durumunda ise bu miktarın 8 ila 10 yıl düzeyine çıktığını ortaya çıkardı.



Zaman'da yer alan habere göre, The Lancet dergisinde yayınlanan araştırma, Epidemiyoloji alanında önemli isimlerinden biri olan Sir Richard Peto öncülüğünde Oxford Üniversitesi'nde gerçekleşti. Araştırmanın hedefi, vücut kütle oranı ve ölüm oranı arasındaki ilgiyi ve sigara tüketiminin bunlara etkisini anlamak olarak belirtildi.



1979 yılında başlayan çalışmanın sonuçlarında, VKİ (Vücut Kitle İndeksi) birimi 22.5 - 25 arası olanların, en az ölüm riski taşıyan grup olduğu, bunun üzerindeki her 5 VKİ değerinin, ölüm riskini yüzde 30 oranında artırdığı gözlendi. Ölüm oranındaki artış genellikle kalp rahatsızlıkları, şeker, böbrek ve karaciğere bağlı ölümlerde görüldü.

