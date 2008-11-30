Şişmanlık arttıkça, diyabetli sayısı artıyor

Zonguldak Diyabetliler Derneği ile İstanbul Nordiks firması, `Diyabete siz yön verin' projesi kapsamında Zonguldak Belediyesi Nikâh Salonu'nda halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı için salona gelenlerin kan şekerleri ölçülüp, şeker hastalarına elma dağıtıldı.Diyabet konusunda halkı bilgilendirecek olan Doç. Dr. Hulusi Atmaca, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkemizde 6 milyon diyabetli hastanın yaşam kalitesini yükseltmek, diyabete bağlı organ hasarlarını azaltmak ve yüksek diyabet riski taşımasına rağmen henüz farkında olmayan toplumu diyabetle mücadelede bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan projenin bugüne kadar yapılmış en büyük diyabet farkındalık projesi olduğunu belirten Doç. Dr. Atmaca, şöyle konuştu:``Türkiye'de diyabet bütün dünyada olduğu gibi çok yaygın. Yetişkin nüfusun yüzde 10'unu etkileyen bir hastalık. Şişmanlık arttıkça, hareketsiz bir hayat arttıkça maalesef bu hastalık da artış gösteriyor. Ve gittikçe daha genç yaşlarda bu hastalığı görüyoruz. Bu yüzden halkın yüzde 10'unu etkileyen bu hastalık için önlem almak çok önemli. Bu hastalığın en önemli şeyi eğitimdir. Eğer hastalar bilinçli olurlarsa, hastalıklarını ne kadar iyi bilirlerse o kadar mücadele etmesini öğrenirler. Koruyucu tedaviyle hem hastalık, hem hastalığın devlete olan maliyeti azalmış olacaktır.''