T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Şişmanlık arttıkça, diyabetli sayısı artıyor

Şişmanlık ve hareketsiz yaşam arttıkça, diyabetli sayısı da artıyor.

30 Kasım 2008 02:00

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hulusi Atmaca, Türkiye'de diyabetin bütün dünyada olduğu gibi çok yaygın olduğunu belirterek, ``Yetişkin nüfusun yüzde 10'unu etkileyen bir hastalık. Şişmanlık arttıkça, hareketsiz bir hayat arttıkça maalesef bu hastalık da artış gösteriyor'' dedi. 

Şeker hastası olmak istemiyorsanız zayıflayın

Obezite hem sağlığa hem cebe zarar veriyor

Zonguldak Diyabetliler Derneği ile İstanbul Nordiks firması, `Diyabete siz yön verin' projesi kapsamında Zonguldak Belediyesi Nikâh Salonu'nda halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantı için salona gelenlerin kan şekerleri ölçülüp, şeker hastalarına elma dağıtıldı.

Diyabet konusunda halkı bilgilendirecek olan Doç. Dr. Hulusi Atmaca, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ülkemizde 6 milyon diyabetli hastanın yaşam kalitesini yükseltmek, diyabete bağlı organ hasarlarını azaltmak ve yüksek diyabet riski taşımasına rağmen henüz farkında olmayan toplumu diyabetle mücadelede bilinçlendirmek amacıyla oluşturulan projenin bugüne kadar yapılmış en büyük diyabet farkındalık projesi olduğunu belirten Doç. Dr. Atmaca, şöyle konuştu:

``Türkiye'de diyabet bütün dünyada olduğu gibi çok yaygın. Yetişkin nüfusun yüzde 10'unu etkileyen bir hastalık. Şişmanlık arttıkça, hareketsiz bir hayat arttıkça maalesef bu hastalık da artış gösteriyor. Ve gittikçe daha genç yaşlarda bu hastalığı görüyoruz. Bu yüzden halkın yüzde 10'unu etkileyen bu hastalık için önlem almak çok önemli. Bu hastalığın en önemli şeyi eğitimdir. Eğer hastalar bilinçli olurlarsa, hastalıklarını ne kadar iyi bilirlerse o kadar mücadele etmesini öğrenirler. Koruyucu tedaviyle hem hastalık, hem hastalığın devlete olan maliyeti azalmış olacaktır.''

(DHA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24