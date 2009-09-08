Şişmanlığa özendirici reklama yasak

İspanya'da Sağlık Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Kurumları Federasyonu (FORTA) ve Televiyon Ticari Ortaklıklar Birliği (UTECA) arasında imzalanan anlaşmayla 12 yaşından küçükleri aşırı şişmanlığa özendirici reklamlarının yayınlanmasına 180 bin Euroya kadar para cezası getirildi.

Çocukların, televizyon izleme oranlarının yüksek olmasına dikkati çeken Jimenez, sağlıklı gıdalar tüketmenin ve spor yapmanın teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.