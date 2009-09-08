Şişmanlığa özendirici reklama yasak

İspanya'da 12 yaşından küçükleri şişmanlığa özendirici reklamlara 180 bin Euroya kadar para cezası getirildi.
İspanya'da Sağlık Bakanlığı ile Radyo ve
Televizyon Kurumları Federasyonu (FORTA) ve Televiyon Ticari
Ortaklıklar Birliği (UTECA) arasında imzalanan anlaşmayla 12 yaşından
küçükleri aşırı şişmanlığa özendirici reklamlarının yayınlanmasına 180
bin Euroya kadar para cezası getirildi.
Sağlık
Bakanlığında bugün imzalanan anlaşmayla, 12 yaşından küçükleri hedef
alan gıda ve içecek reklamlarında tam sağlıklı olmayan ve aşırı
şişmanlığa özendirici niteliklerin bulunması halinde 6 bin Euro ile 180
bin Euro arasında para cezası verilmesi öngörülüyor.
Konuyla
ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, İspanya'da AB
ülkeleri ortalamasından daha yüksek olarak, 2 ile 17 yaşları arasındaki
çocukların yüzde 8,9'unun aşırı şişmanlık sorunu olması ve yüzde
18,6'sının normal kilolarının üzerinde bulunmasından dolayı bazı
önlemler almak istediklerini, reklamların da bunun bir parçasını
oluşturduğunu ifade etti.
Çocukların, televizyon izleme oranlarının yüksek olmasına dikkati çeken
Jimenez, sağlıklı gıdalar tüketmenin ve spor yapmanın teşvik edilmesi
gerektiğini vurguladı.