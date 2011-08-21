Şişman polis yakalayamadı





T24 - Avrupa’ya uyuşturucu kaçırdığı iddiasıyla geçen yıl tutuklanan ancak polislerin dalgınlığından yararlanıp kaçan Ercan Akdemir Adana’da yakalandı. Akdemir, “Kaçmaya başladım. Polisler göbekli ve kilolu oldukları için bana yetişemedi” dedi







Milliyet'in haberine göre, çelik kasaların altına uyuşturucu saklayıp Avrupa ülkelerine kaçırdığı iddiasıyla geçen yıl Antalya’da tutuklanan, ancak adliye çıkışında polislerin dalgınlığından yararlanarak kaçan Ercan Akdemir (42), Adana’da sahte kimlikle açtığı işyerinde yakalandı. Interpol tarafından Kırmızı Bülten’le aranan Akdemir, ihbar üzerine gıda toptancılığı yaptığı işyerine giden polislere çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı.





Atletik yapılı polisler yakaladı!





Üzerinden Bedri Akdemir adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin parmak izi alınınca, Kırmızı Bülten’le aranan, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı firari Ercan Akdemir olduğu ortaya çıktı.

Ercan Akdemir, ifadesinde aylık 4 bin lira geliri olduğunu söylerken, 7 Ekim 2010’da Antalya’daki firarı hakkında da bilgi verdi.





Antalya Havalimanı’na Almanya’dan geldiğini belirten Akdemir, “Bulgaristan vatandaşı Petkov Hiristov adına düzenlenmiş sahte pasaportla Antalya’ya geldim. Burada yakalanınca polisler tarafından kelepçesiz adliyeye götürüldüm. Mahkemede tutuklanınca yine ellerim kelepçesiz beni cezaevine götürmek istediler. Ancak adliyeden çıktığımda kaçmaya başladım. Arkamdan koşan polisler ’dur’ ihtarında bulundular, hatta silah bile çektiler. Ancak göbekli ve kilolu oldukları için bana yetişemediler” dedi.







Adana Adliyesi’ne atletik yapılı polisler tarafından götürülen Akdemir, tutuklandıktan sonra yine aynı polisler tarafından elleri kelepçeli olarak cezaevine götürüldü.





Müdüre soruşturma açıldı





Mayıs ayında Polis Başmüfettişliğine getirilerek merkeze alınan Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez’in talimatı üzerine, geçen yıl Adana Emniyet Müdürlüğü ve Çukurova Üniversitesi işbirliğiyle aşırı kilolu polislerin zayıflatılması için bir çalışma başlatıldı.

Polislerin sağlıklı ve fiziksel olarak düzgün görünmesi için yapılan çalışmada psikolojik baskı gördüklerini iddia eden bazı polisler, Başbakanlık İletişim Merkezi’ne Kesmez hakkında şikâyette bulundu.

182 polisin kilo veremediği için görev yerlerinin değiştiği, bazı polislerin hızlı kilo vermek için ilaç kullanıp sağlığını bozduğu öne sürüldü. Bazı polislerin ise devriyeye yayan çıkarıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Mehmet Salih Kesmez hakkında, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı ve kente 2 müfettiş gönderildi.