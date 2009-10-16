Şişman diye işten attılar!

Amerikan magazin dünyası, ünlü moda firması Ralph Lauren'in işten atma skandalını konuşuyor.Gündeme damgasını vuran iddiaya göre Ralph Lauren, 178 cm boyunda ve 54 kilo ağırlığındaki mankeni "çok şişman" diye işten attı.Ralph Lauren moda şirketinde 2002 yılından beri mankenlik yapan 23 yaşındaki Filippa Hamilton, ünlü modaevinin "şişman olduğu gerekçesiyle' kendisini işten attığını iddia etti."Hazırladıkları elbiselere artık sığmadığımı, şişmanlaştığımı söyleyip beni isten attılar" diyen manken Hamilton, kariyerini zedelediği için Ralph Lauren'i mahkemeye verdi.