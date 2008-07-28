Şişman değil ‘şiş’siniz

Sadece vücudumuza giren tuz ve sıvı miktarı ödemi artırmıyor. Ödem bahaneye bakıyor. İlaçlar, hastalıklar, adet dönemleri bir yana, stresten dağ sporlarına, aniden çıkan lodosa kadar pek çok şey ödeme neden oluyor.



Şişkinlik birçok kadının hayatını kâbusa çevirir. Bir gecede kilonuza kilo ekleyebilir, giyim alternatiflerinizi anında kısıtlayabilir ve sizi istemediğiniz giysilere zorlayabilir. Oysa karnınız düz ve sıkıysa, dünya olduğundan daha iyi ve daha güzel görünür. Kotlarınıza rahatlıkla girersiniz, zarif siyah elbiseleriniz size gerçekten yakışır ve bikiniler korkutucu olmaktan çıkar.



Evet, bir zayıf bir şişman görünmenize neden olan ödemin pek çok nedeni var. En bilineni, kadınlar için her ay bir ritüel haline gelen adet dönemi şişkinliği. Regl döneminde değişen hormonlar nedeniyle vücudun su tutması şişliğe neden oluyor. Reglin ikinci gününe kadar yapılan tartılarda ibre 1,5 kilo fazlasını gösterebiliyor.



İkinci günden sonra vücut tuttuğu suyu bıraktığında şişlik de sona eriyor. Bu nedenle uzmanlar, nedeni ne olursa olsun vücudumuza giren sıvı ile atılan sıvı arasındaki dengenin bozulmasının ciddi şekilde ödeme neden olduğunu söylüyor.



Gıda tahammülsüzlüğü



Sindirim sisteminde sıkışıp kalmış gazların, karın bölgesinin görünümünü fazlasıyla bozduğu ise ortada. Kimi kişilerde görülen gıda tahammülsüzlükleri de ödemin başlıca nedenlerinden. Kabızlık, aşırı alkol, aşırı tuz, çok hızlı yemek yemek ya da haşlanmış fasulye gibi gaz yapıcı besinlere fazla ağırlık vermek, istenmeyen şişliklere zemin hazırlıyor.



Hareketsizlik, iklim ve ısı değişikliği, lodos; kalp, böbrek, tiroit gibi kimi hastalıklar; ilaçlar, hatta dağ sporları ve stres gibi pek çok şey de ödem yapıyor. Ödemin altında ciddi sağlık sorunlarının yatabileceğini de akıldan çıkarmamak gerekiyor.



Ne yiyip ne içeceksiniz?



Şişkinlikle ilgili ciddi sorunlar bir yana aşağıda yaptığımız önerilerle beslenmeden kaynaklanan şişkinliklerin önünü almak mümkün… İşte şişkin karınları indirmek için bazı ipuçları:



■ En çok şişkinlik yapan buğday gibi besinlerden uzak durun. Pirinç ve yulaf gibi daha iyi tolere edilen besinlere yönelin. Mısırlı kahvaltı gevrekleri yerine kepekli olanları tercih edin ya da kahvaltıda meyveli yoğurt yiyin.



■ Bol bol meyve - sebze yiyerek ve bol bol sıvı içerek kabızlığı önleyin. Ayrıca ihtiyaç hissettiğinizde tuvalete gidin. Direnmek sindirim sisteminizi daha da tıkayabilir.



■ Probiyotik besinleri (asidofilus) deneyin. Bunlar, sindirim sisteminizdeki iyi ve kötü bakteri dengesini düzeltmenize yardım edebilir. Bu denge bozukluğunda sisteminiz yavaşlar ve bu da bağırsaklarınızda gaz birikmesine yol açabilir. Probiyotikleri, besin tamamlayıcısı olarak eczanelerden alabileceğiniz gibi, her gün doğal yoğurt yiyerek ya da yoğurtlu bir içecek içerek de vücudunuza alabilirsiniz.



■ Meyve çanağınızı doldurun. Elma, armut ve kayısı iyi potasyum kaynaklarıdır ve potasyum, bedeninizin sıvı dengesini düzeltmeye yardım eder. Bu meyvelerde bağırsak hareketlerinizi düzenleyen, pektin adlı çözünebilir liften de bol bol bulunur.



Kiraz ve turunçgiller de şişkinlik yapmayan meyvelerdendir. Ananas şişkinliği alt etmekte çok işe yarar. Ananasta bulunan mucize enzim ‘bromelin’, sindirimi kolaylaştırır, gazı azaltır ve midenizi rahatlatır. Taze ananas, konservesinden iyidir, konserve ananasta çok daha az bromelin bulunur. Papayayı da deneyebilirsiniz. İçerdiği ‘papainadlı’ enzim, özellikle ağır, etli yemeklerden sonra sindirime iyi gelir.





Alkol ve tuzdan uzak durun



Şişkinliği önlemek için, alkolü ve tuzlu yiyecekleri minimuma indirmekte büyük fayda var. Çünkü bunlar vücutta su tutulmasına neden olarak karnınızı daha da şişirebilir. Bunun nedeni, vücudunuzun tuz fazlasıyla başa çıkmak için sıvıları alıkoymasıdır. Yemeklere tuz atmaktan kaçının, ama aynı zamanda hazır yemekleri ve işlenmiş besinleri de azaltın. Bunlar genellikle çok fazla tuz içerir. Aldığınız tuz miktarını kontrol edebilmek için, yiyeceklerinizi taze besinlerle kendiniz yapmaya çalışın.



Ayrıca vücudun su tutmasını önlemek için kereviz, soğan, maydanoz, patlıcan, sarımsak ve nane gibi doğal diüretik besinlerden bol bol yiyin. Çay da iyi bir idrar söktürücüdür. Beslenme uzmanları, proteinin vücudun su tutmasını önleyebildiğini söylüyor. Bu nedenle; balık, yağsız et ya da tofu gibi proteinli besinlerden yeterince almaya bakın. Ancak baklagillerde çok aşırıya kaçmayın, bunlar sorunu daha da ağırlaştırabilir.





3 soru 3 cevap



Soru: Tuzu bırakmak şişkinliği önleyebilir, ama o zaman yemeklerimi nasıl tatlandıracağım?

Cevap: Öncelikle masanızdaki tuzluğu kaldırmakla işe başlayın. Sonra yemek tuzlarının yerine taze otları, limon ya da misket limonu suyunu deneyin. Tat algınız giderek değişir ve buna birkaç haftada uyum sağlar. Böylece tuzu aramazsınız.



Soru: Gıda tahammülsüzlüğü diye bir şey var mı?

Cevap: Evet, çoğu kimse farkında olmasa da gıda tahammülsüzlüğü, sıkça rastlanan bir durum... O nedenle kimi gıdaları tükettikten sonra kendinizi izlemeye alın. Şişkinliğin başlıca sorumlularından olan, buğday ve süt ürünleri gibi besinleri yedikten sonra kendinizi kötü hissediyorsanız, bir hafta kadar tahıl ve süt ürünlerini kesin ve karnınızın durumunu izlemeye alın.



Dengeli bir diyetle beslenmeye devam edin ve sonuçları gün gün bir yere yazın. Lif ihtiyacını buğday yerine esmer pirinç, meyve ve sebzelerden karşılayabilirsiniz. Konserve balık, yağlı balıklar ve meyve kuruları kalsiyum ihtiyacınızı karşılar. Soya sütü, soya yoğurdu ve soyalı tatlılar da, laktoz tahammülsüzlüğü olan insanlar için süt ürünlerinin yerini tutabilir. Belirli bir besine karşı tahammülsüzlüğünüz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza görünün.



Soru: Beslenme düzenimi iyileştirdim, ama hâlâ göbeğim var. Ne önerirsiniz?

Cevap: Karın bölgesindeki kasları çalıştıran uygun bir egzersizle bu bölgedeki yağlardan ve şişkin görüntüden kurtulabilirsiniz. Görüntünüz için bedeni iyi saran, kaliteli iç çamaşırları giyinmeyi deneyin. Bu sizi hem rahatlatır hem de ince gösterir.





Şişkinliği önlemek için kalsiyum



■ Adet Öncesi Gerginlik (PMS) belirtilerine kulak verin. Eğer her ay şişkinlik yaşıyorsanız, tamamlayıcı destek almayı deneyin. Bulgular, günde 1000 mg. kalsiyum almanın, su tutulmasıyla ilgili sorunları giderebileceğini gösteriyor (ortalama günlük gereksinim 700 mg’dır). Can sıkıcı PMS belirtilerini hafifletmek için, B6 vitaminini deneyin.



■ Günde en az 8 bardak su için. Düzenli aralıklarla, azar azar içmek en iyisi.



■ Öğünlerde yavaşlayın. Acele yemekten vazgeçin, yemeğinizin tadını çıkarmaya bakın ve lokmalarınızı iyice çiğneyin. Yemeklerinizi hızla mideye indirirseniz, hava yutabilirsiniz ve bu da şişkinlik yapabilir.



■ Karın egzersizlerini deneyin. Pilates üst karın kaslarınızı çalıştırmanın harika bir yoludur. Pilates karnınızı gerçekten sıkılaştırabilir. Ayrıca doğumdan sonra belinizi forma sokmanın da harika bir yoludur.

