ŞİŞLİ'Yİ FELÇ EDEN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür Eren / İSTANBUL DHA

Şişli Halaskargazi Caddesi\'nden bulunan 5 katlı bir binanın çatısına çıkan bir kişi intihar teşebbüsünde bulunuyor. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. İntihar girişimi nedeniyle Halaskargazi caddesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bina önünde toplanan onlarca kişi cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışıyor. Polislerin intihar girişiminde bulunan kişiyi indirmek için 1,5 saattir ikna etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Cep telefonuyla olayı görüntülemeye çalışanlar

-Trafik yoğunluğu

-Polisin ikna çabası

