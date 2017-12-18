ŞİŞLİ'DE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL KANALA DÜŞTÜ

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Şişli\'de aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, fiber internet kablosu için kazılan kanala düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Galata Deresi Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsü Emrah B.\'nin kontrolünden çıkan 35 BMN 83 plakalı otomobil, virajı alamayarak Türk Telekom görevlileri tarafından fiber internet kablosu alt yapı çalışmaları için açılan, iki metre derinliğindeki kanala düştü. Otomobilde yalnız olan sürücü Emrah B., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hasarın oluştuğu otomobil, kanaldan çıkarılarak çekiciye yüklendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kanala düşen otomobil

-Kanaldan görüntü

-Polis ekipleri

-Otomobilin çıkarılması

-Çekiciye konulması

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