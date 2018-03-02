ŞİŞLİ'DE ŞÜPHELİ PAKET FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli Halasgargazi Caddesi\'ne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Güvenlik nedeniyle Taksim yönü tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Olay sabah 04.00 sıralarında Halasgargazi Caddesi 175 numaralı binanın önünde meydana geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri tedbir olarak Mecidiyeköy\'den Taksim istikametine giden şeridi trafiğe kapattı.



PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR ARANDI

Çevrede yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri park halindeki araçların da etrafında araştırma yaptı.



FÜNYE İLE PATLATILDI

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı alınan güvenlik tedbirlerinin ardından paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemede alüminyum folyo kağıdı ve koli bandı ile sarılmış kaldırım taşı olduğu belirlendi. Şüpheli paketin fünye ile patlatılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü dökümü:

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-Şüpheli paket

-Polis ekiplerinin tedbirleri

-Trafiğin tek yönlü kapatılması

-Polisin park halindeki araçları incelemesi

-Bomba imha uzmanının fünye yerleştirmesi

-Patlama anı

-Şüpheli paketten çıkan kaldırım taşı

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler