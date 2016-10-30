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Yaşam

Şişli'de silahlı kavga; 2'si polis 7 kişi yaralandı

Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

30 Ekim 2016 10:27

Şişli Halaskargazi Caddesi üzerindeki bulunan eğlence mekanında iki grup arasında saat 06.00 sıralarında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2'si polis 7 kişi yaralandı. Saldırıya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hasan Yıldım ve Ali Kerem Bengi'nin haberine göre, kavga eğlence mekanı dışına da taştı. Çatışan grupların olay yerine gelen polis ekiplerine de ateş açtı. Çıkan çatışmada biri resmi iki polis yaralanırken ateş açan gruplardan da 5 kişi yaralandı. Yaralanan 7 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri çalışmasını sürdürürken soruşturma geniş çaplı olarak sürdürülüyor. 

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Şişlisilahlı kavgapoliseğlence mekanı

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