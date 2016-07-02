Şişli'de özel halk otobüsünün freni patladı

İstanbul Şişli'de freni patlayan özel halk otobüsü, iki araca çarptıktan sonra orta refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; H.N'nin kullandığı

Feriköy-Eminönü seferini yapan 34 EHP 57 plakalı özel halk otobüsünün Halaskargazi Caddesi'nde freni boşaldı. Otobüs, önce 12 DA 065 ve 34 EZ 9214 plakalı 2 araca çarptıktan 1 kilometre sonraCumhuriyet Caddesi Harbiye Askeri Müzesi önünde, orta refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Kazada kimse yaralanmazken, otobüste ve araçlarda hasar oluştu.



"Bizi allah korusun"



Kazaya karışan araç sürücülerinden Gökçe Kocatürk, Halaskargazi Caddesi'nde ışıklarda beklediklerini ifade ederek, “Önce bir ses duyduk. Arkamızda bulunan araca çarptıktan sonra bize vurdu. Sonra yola doğru savrulduk. Allah korudu bizi. Arabada çocuk vardı. Cana geleceğine mala gelsin.Otobüsün de yarısı doluydu.” ifadelerini kullandı.