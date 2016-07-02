Şişli’de motosikletiyle 7 kadını taciz eden kişi yakalandı

Şişli’de 7 kadını motosikletiyle takip edip, cinsel tacizde bulunduğu, bir kadına da evine girerek tecavüze yeltendiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı. Tutuklanan Eşref E, "Hastayım, kendime hakim olamıyorum" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran 7 kadın, yolda yürürken yanlarına yaklaşan motosikletli bir kişinin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Polise başvuran bir başka kadın ise kendisini takip eden motosikletli şüphelinin evine girerek kendisine tecavüz etmek isteğini söyledi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kadınlara cinsel tacizde bulunan motosikletli saldırganın aynı kişi olduğunu tespit etti.

Polisin düzenlendiği operasyonda şüpheli 26 yaşındaki Eşref E. polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde taciz ettiği ve tecavüze yeltendiği kadınlar tarafından teşhis edildiği belirtilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemede tutuklandı



Nöbetçi savcılığa çıkarılan ve garsonluk yaptığı belirtilen Eşref E.’nin suçlamalarının kabul ettiği öğrenildi. Tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Eşref E.’nin buradaki sorgusunda da hasta olduğunu, kendine hakim olamadığını söylediği belirtildi. Mahkeme, Eşref E’nin "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Eşref E. Metris Cezaevi’ne gönderildi.