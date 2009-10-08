Şişli'de kumar operasyonu: 70 gözaltı

İstanbul Şişli'de kumar oynandığı gerekçesiyle yedinci kez operasyon düzenlenen iş yerindeki 30'u kadın 70 kişi gözaltına alındı.



4. Levent Eski Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 3. katında turizm şirketi adı altında faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynandığı yönünde bilgi alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler operasyon düzenledi.



İşyerinde yapılan aramada, 9 adet black jack ile 2 adet rulet masası, çok sayıda oyun pulu ve kağıdı ele geçirildi.



Operasyonda, "kumar oynadıkları ya da oynattıkları" iddia edilen 30'u kadın 70 kişi, işlem yapılmak üzere minibüslere bindirilerek emniyete götürüldü.



İşyeri, daha önce 6 kez aynı gerekçeyle operasyon düzenlenerek mühürlenmişti.