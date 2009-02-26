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Yaşam

Şişli’de kumar operasyonu

Şişli'de kumar oynatıldığı iddiasıyla 12. kez operasyon yapılan bir iş yerindeki 16'sı kadın 40 kişi gözaltına alındı.

26 Şubat 2009 02:00

Şişli'de kumar oynatıldığı iddiasıyla 12. kez operasyon yapılan bir iş yerindeki 16'sı kadın 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi'nde turizm şirketi görünümünde faaliyet gösteren iş yerine, kumar oynatıldığı gerekçesiyle gece operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 8 adet ''Black Jack'' masası ile çok sayıda oyun pulu ve kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda, bu iş yerinde kumar oynadıkları ya da oynattıkları iddia edilen 16'sı kadın 40 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.

Kumar oynandığı iddiasıyla geçen yıl 10 kez operasyon yapılan iş yeri, son olarak yaklaşık bir ay önce polis operasyonlarından kurtulabilmek için Şişli Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir hanın bodrum katına taşınmış ancak açılışından 2 gün sonra polis tarafından tespit edilerek operasyon düzenlenmişti.

(AA)

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