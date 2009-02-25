Şişli’de kumar operasyonu

Şişli'de kumar oynatıldığı gerekçesiyle bu yıl üçüncü kez operasyon düzenlenen bir iş yerinde 6'sı kadın 21 kişi yakalandı.



Mecidiyeköy Likör Fabrikası Yanı Sokak'taki 15 katlı bir iş merkezinin bodrum ve 1. katında faaliyet gösteren iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği görevlileri, bu adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda 4 adet "black jack" masası ile çok sayıda oyun kağıdı ve pulu ele geçirildi. Kumar oynadıkları ya da oynattıkları ileri sürülen 6'sı kadın 21 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar, Kabahatler Kanunu uyarınca haklarında yasal işlem yapılmak üzere şubeye götürüldü.



Bu yıl aynı gerekçeyle üçüncü kez operasyon yapılan iş yerine 20 gün önce de operasyon düzenlendiği belirtildi.



(AA)