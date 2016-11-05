Şişli'de HDP eylemine müdahale

HDP eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasını protesto için İstanbul Şişli'de bir araya gelen gruba polis müdahale etti.

Tazyikli su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası eylemciler ara sokaklara kaçtı.

Grup basın açıklamasının ardından Cumhuriyet gazetesine yürümek istedi. Ancak polis yürüyüşe için vermedi. Polisin kalabalığı dağıtmak için sıktığı su ve biber gazından çevredekiler de etkilendi.

Bu arada, Londra'da da bir grup, BBC binası önünde HDP milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etti.