Şişli'de 'dövmeli başkan' dönemi

Yerel seçimlerde Şişli Belediyesi’ni Mustafa Sarıgül’den devralan, Türkiye’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün torunu Hayri İnönü (60), sportmen görüntüsü ve kollarındaki dövmeleriyle dikkat çekti.

Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan'a konuşan İnönü, "Başbakan’a kızıyorum ama insanın ailesine bir şey dendiğinde kızması doğal. İnönü’yü korumak benim değil CHP’nin işi" dedi.

Hayri İnönü'nün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Başkanlığım sürpriz'

“Yeni görevime alıştım mı, henüz tam anlayamadım çünkü benim için de sürpriz oldu. 2 ay önce Mustafa Sarıgül Büyükşehir’e aday olunca bana ‘Şişli çok emek verdiğim bir yer. Güvenilir birine devretmek istiyorum. Sen yapar mısın?’ dedi. Eşime danıştım, biraz düşündükten sonra kabul ettim. 2009’dan beri belediye meclisi üyesiyim. Başka politik tecrübem olmadı ama aile sebebiyle hep siyasetin içindeydim. Amcam Erdal İnönü’yle çok yakındık. Çok sayıda politikacı tanırım.

'Bu işleri öğreneceğim'

(Sarıgül’ün gölgesini üzerinde hissediyor mu sorusuna) Ben Sarıgül değilim, ben Hayri İnönü’yüm. Tarzlarımız farklı olabilir. Yaptıklarımla ilgili ‘Sarıgül yapıyordu, sen yapmıyorsun’ diyecekler ama onu taklit etmek yanlış olur. Mesela Sarıgül herkese çok yardım etmiş. Ben yardımları belli seviyeye çekmeyi düşünüyorum. Gelip para istiyorlar. Asla kimseye bahşiş vermem, çünkü manası yok. İş verelim. İş bulsun o ayrı. Sarıgül’ün oğlu Emir bana bağlı çalışıyor. Babası onu çok iyi yetiştirmiş. Ben bu işleri çok iyi bilmiyorum, yeni öğreneceğim. Bir sene sonra ayrılacağımı söylüyorlar ama öyle bir düşüncem yok. Aslında önceleri “Belki Ankara’ya giderim, milletvekili olurum” diye düşünüyordum ama şimdi görüyorum ki belediye başkanlığı, milletvekilliğine göre daha beğeni toplayan bir iş. Amacım önümüzdeki 5 seneyi ciddi şekilde geçirmek ve kalıcı hizmetler yapmak.

'İnönü'yü CHP korumalı'

(İnönü soyadı avantaj mı, sorusuna) Soyadımı ben seçmedim, hiçbir zaman da kullanmadım. Ortalıkta değilizdir. Beni ilk defa tanıdınız. Hükümetler Atatürk’ü düşünerek İnönü’yü hedef alır ama Başbakan’la iki medeni insan gibi oturup konuşabiliriz. Ben herkesle rahat görüşürüm. Başbakan’a kızıyorum ama insanın ailesine bir şey dendiğinde kızması doğal. İnönü’yü korumak benim değil CHP’nin işi. Kendi genel başkanlarını korumak zorundalar. Şişli Belediye Başkanı olarak parti politikası yapmam da çok doğru değil. Benim hizmet üretmem lazım.

'Sandığa sahip çıkmamak zafiyet'

Seçim sandıklarına sahip çıkamamak bir zafiyet. Öyle bir lüks yok. Sahip çıkacaksınız. Benim görüşüm CHP’de İstanbul ve Ankara’da adaylar oy oranlarını artırdı. O ikisini çıkarınca çok parlak netice yok.

'Kavgacı değilim'

Arzum, olduğum gibi görünmek. Prensiplerim vardır. Açık sözlüyümdür, idareciyimdir. Kavgacı değilim, uzlaşmayı tercih ederim. Büyükşehir Belediyesi’yle de merkez hükümetle de uyumlu çalışacağım. Kavgacı biri değilim ama onların da partizanca hareket etmemesi lazım. Politikacılar çok konuşur ama hiçbir şey anlatmaz. Ben düşüncelerimi söyler, teşekkür edip sahneden çekilirim. İhtiyaç ve iş istekleri geliyor ama benim işim iş bulmak değil. Bir şeyin bedava yapılmasını sevmiyorum. Yaptığınız işin karşılığında cepten bir para çıkmalı.

'Broadway'e dönüşecek'

Şu an hem maddi, hem gayrimenkul olarak belediyenin envanterini çıkarıyoruz. Ona bakıp yol çizeceğiz. Önümüzdeki 1-1.5 sene ağırdan alacağım. Daha çok sosyal projeler üzerine çalışacağız. Kültür ve sanat konusunda çalışmalarımız olacak. Hayallerimden biri Halaskargazi Caddesi’ni Broadway’e dönüştürmek. Kısa vadede Şişli’de fiziki değişiklik olmayacak.