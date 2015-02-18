Şişli'de bir kadın, çocuğunun gözü önünde bıçaklandı

İstanbul Şişli’de ismi öğrenilemeyen bir şahıs, tartıştığı kadını küçük çocuğunun gözü önünde bıçakladı. Kadının arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs, olaydan sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Küçük çocuk ve yaralı annesi, yoğun kar nedeniyle güçlükle olay yerine gelebilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Evrensel'in haberine göre olay, saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Dericiler Sokak 5 numarada meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen Semra B.’nin evine gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs yanında bulunan bıçakla Semra B.’yi 8 yaşlarında olduğu öğrenilen oğlu Yusuf B.’nin gözü önünde yaraladı. Olayın ardından şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Semra B.’nin yardım çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde araştırma yaptı. Sağlık ekipleri ise yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzun süre olay yerine gelmekte güçlük çekti. Bazı sokak sakinleri, geç kalan sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Yaralı kadın polis ekipleri tarafından ambulansa taşındı. Küçük çocuk, polis ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilerek annesiyle birlikte hastaneye sevk edildi.

Ambulans yoğun kar ve buzlanma nedeniyle uzun süre çıkamadı

Yaralı kadını alan ambulans kar nedeniyle uzun süre sokaktan çıkamadı. Buzlanma nedeniyle kayan ambulans, sokak sakinlerinin yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sokaktan çıkarak hastaneye hareket etti.

Sokak sakinleri, kadının bağırma sesini duyduklarını, olay yerine doğru gittiklerinde kasklı bir kişinin kaçarak uzaklaştığını söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.