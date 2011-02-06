-ŞİŞLİ'DE 12 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Şişli'de park halindeki 12 araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şahin Sokak ve Aslan Sokak'ın birleştiği noktada park halinde bulunan 12 araç, saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek yakıldı. Yanan araçlar olay yerine gelen Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangınlarda araçların bazıları tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla çevrede çalışma başlattı.