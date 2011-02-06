T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİŞLİ'DE 12 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A)

06 Şubat 2011 09:19

-ŞİŞLİ'DE 12 ARAÇ KUNDAKLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Şişli'de park halindeki 12 araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şahin Sokak ve Aslan Sokak'ın birleştiği noktada park halinde bulunan 12 araç, saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce benzin dökülerek yakıldı. Yanan araçlar olay yerine gelen Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangınlarda araçların bazıları tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla çevrede çalışma başlattı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24