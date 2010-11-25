-ŞİŞLİ VE BAYRAMPAŞA'DA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 25.11.2010 - Şişli'de 7 katlı bir binada ve Bayrampaşa'da bir iplik deposunda çıkan yangınlarda dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi Güney Sokak 9 numaradaki 7 katlı binanın 3. katında, elektrik kaçağı sonucu yangın çıktı. Yoğun duman tüm binayı kaplarken, apartman sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli, Beyoğlu ve Seyrantepe, Mecidiyeköy itfaiye ekipleri, mahsur kalanları merdivenli araç yardımıyla kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişiye ilk müdahale olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı evde bulunan ve dumandan fenalaşan Sevinç Bozkır ise (56) ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonucunda, binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. -İPLİK DEPOSUNDA YANGIN- Bayrampaşa Terazidere Esenler Caddesi Vural Sokak üzerindeki bir iplik deposunda da henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bayrampaşa İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, depoda mahsur kalan bir işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.