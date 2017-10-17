Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde eylem

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) - ŞİŞLİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde toplanan veliler eylem yaptı. Veliler ellerinde “Barakada eğitime hayır\", “Okulumu taşıma\", “Önce okulumu yap\" yazılı dövizler taşıdı. Polis güvenlik önlemi aldı.

\"ÇOCUKLARIMIZIN KAOS ORTAMINA SÜRÜKLENMESİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ\"

Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul aile birliği üyesi Dilber Kılıçaslan basın açıklamasını okudu. Kılıçaslan, “Bizler Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kurtuluş Ortakokulu ve Mahmut Şevketpaşa Orta Okulu velileri olarak, Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin eğitim binalarının yıkılarak, öğrencilerinin Kurtuluş ve Mahmut Şevketpaşa Orta Okullarına taşınmasına tepkimizi dile getirmek için toplandık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim bakanımız, İstanbul Valimiz ve Şişli Kaymakamımız; bizler bu okullardaki çocukların anne ve babaları olarak çocuklarımızın yanlış yönlendirmelerle kaos ortamına sürüklenmesinden endişe ediyoruz. Bunun yanında çocuklarımızın eğitimden soğumalarından ve moral, motivasyonlarının düşmesinden de endişeliyiz. Sizlerden geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın şu anki mevcut durumda okullarını değiştirmeden eğitim ve öğretimlerine devam etmesini sağlamanızı talep ediyoruz\" dedi.

\"OKUL BİNALARINI YAPMADAN REZİDANSI YAPMASINI KABUL ETMİYORUZ\"

Kılıçaslan, \"Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi ülkemizin ve Avrupa\'nın hacim ve nüfus olarak en büyük, prestij anlamında da dünyanın tanıdığı ülkemizi uluslararası alanda temsil eden, dünyanın her ülkesinden her yıl çok sayıda ziyaretçisi olan böyle bir okulun başka bir okula taşınması veya barakalarda eğitim görmesi mümkün olmamakla beraber, ülkemizin prestiji açısından da uygun değildir. Veliler olarak Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ndeki inşaat firmasının bizlere ve bakanlığa verdiği sözü en kısa sürede yerine getirmesini talep ediyoruz. İlgili firmanın okul binalarını yapmadan kendi rezidanslarını yapmasını kesinlikle kabul etmiyoruz\" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)