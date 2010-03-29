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Şişli Emniyeti'nde intihar

İstanbul'da bir restoranın iki ayrı tarihte soyulması olayına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli intihar etti.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Şişli Ortaklar ve Halaskargazi Caddesi üzerindeki bir restoranının şubelerinden dün ve iki hafta önce yaklaşık 27 bin lira para çalınması olayına ilişkin gözaltına alınan 23 yaşındaki Erhan Turan Şişli Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan Turan'ın hırsızlık olaylarını bir arkadaşıyla beraber yaptığı yönünde ifade verdiği belirtildi.

Turan, bunun üzerine ek gözetim süresi verilerek soruşturmanın genişletilmesi amacıyla emniyete geri götürüldü.

Şişli Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu, diğer şüpheli Kemal Ş. de gözaltına alındı.

Bu sırada Erhan Turan, ilçe emniyet binasının 7. katındaki Asayiş Büro Amirliği penceresinden atlayarak intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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