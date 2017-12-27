Şişli Belediyesi'nin yılbaşı kutlamalarına da izin çıkmadı

İstanbul'da Taksim ve Beşiktaş'ın ardından Şişli Belediyesi tarafından düzenlenmek istenen yılbaşı kutlamalarına da güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Şişli Belediyesi'nin ilçede yılbaşı gecesi düzenlemek istediği etkinliklerine, Şişli Kaymakamlığı tarafından güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir" denildi.

Taksim ve Beşiktaş'taki yılbaşı kutlamaları da güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti.