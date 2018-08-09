T24 LogoT24 Logo
Gündem

ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKANI'NIN KORUMASI TUTUKLANDI

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Mehmet Ali Başkale, nöbetçi mahkemece

09 Ağustos 2018 23:26

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul, DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ağır hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü\'nün koruması Mehmet Ali Başkale, nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü\'nün koruması Mehmet Ali Başkale, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu\'na çıkarılan şüpheli Mehmet Ali Başkale, \"Cumhurbaşkanı\'na hakaret\" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüpheli Başkale, sorgulanmak üzere Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği\'ne götürüldü. Başkale buradaki sorgu işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber Alper KORKMAZDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTwitterBelediye Başkanı HayriMehmet Ali BaşkaleCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSoruşturmayıCumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları BürosuBaşkaleNöbetçiSulh
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24