T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şişli Belediye Başkanı Keskin: Hava koşulları nedeniyle Fatma Girik'i anma töreni ertelendi

25 Ocak 2022 00:51

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, bugün yapılacak olan Fatma Girik Anma Töreni’nin olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Keskin, Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya üzerinden duyuracağını bildirdi.

Muammer Keskin, sosyal medya hesabından bugün Şişli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik’i Anma Töreni’nin ertelendiğini duyurdu. Keskin’in açıklaması şöyle:

“Olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak Fatma Girik Anma Törenimiz maalesef ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kıymetli Başkanım, yoldaşım Fatma Girik’in cenaze töreniyle ilgili bilgilendirmeyi önümüzdeki günlerde sosyal medya hesaplarımdan sizlerle paylaşacağım.”

fatma girikşişli belediye başkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24