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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bir görgü tanığı, saldırganların 4 kişi olduğunu, 2'sinin içeride olduğunu ve 10 el silah sesi duyduğunu söyledi

18 Temmuz 2016 18:51

Şişli Belediyesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş hayatını kaybetti. Polis düzenlediği operasyonda saldırganlardan birini gözaltına alıdı.

İstanbul Gayrettepe'deki Şişli Belediyesi'nde silahlı saldırıda bulunanlardan birinin 1980 doğumlu Şenol Şahin olduğu öğrenildi. Şenaol, polis ekipleri tarafından yakalandı.  Habertürk'teki habere göre, sinir krizi geçiren ve kaçışma sırasında yaralanan belediye çalışanları da hastaneye sevk edildi. 

Bir görgü tanığı, saldırganların 4 kişi olduğunu, 2'sinin içeride olduğunu ve 10 el silah sesi duyduğunu iddia etti. 

Saldırganların mütaahhit olduğu yönünde iddialar var. 

 

Şişli Belediyesi'nden açıklama

 

Şişli Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada:

"Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcımız Cemil Candaş, belediye binasında 15.30 sularında silahlı bir saldırıya uğramıştır. Emniyet güçleri saldırganı gözaltına almıştır.

"Kendisi daha önce iki kez silah ile tehdit edilmiş ve konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

"Cemil Candaş hastanede tedavi altındadır. Tüm personelimiz tarafından çok sevilen ve dürüstlüğü ile tüm kamu personeline örnek olan Cemil Candaş'a yapılan menfur saldırıyı lanetliyoruz."

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