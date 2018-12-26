Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Candaş'ın öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hacı Avcı, Şenol Şahin, Rıza Keten ve Engin Gölve ile başka suçtan tutuklu sanık Bilal Yaman getirildi.



Öldürülen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın eşi Nurcan Candaş ile kardeşi Cemal Candaş, Naci Candaş ve Çağlar Candaş ile Çağlar Candaş da duruşmada hazır bulundu.

Mütalaada 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken; 3 sanık hakkında ise 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer sanıkların ise beraati talep edildi.